الرئيسية | تحت القبة الحكومة تنفي وجود تأثير سلبي لمادة موجودة في الطحين

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة وجود تأثير سلبي لمادة "بريمكس فيتامين" الموجودة في الطحين على صحة الإنسان.

وقالت الحكومة في جواب على سؤال للنائب مصطفى ياغي إن الطحين الموحد في الأردن مدعم بعدة فيتامين ومعادن ومعنى مصطلح "Vitamin Premix MOST" هو خليط الفيتامينات الأفضل..

وأكدت الحكومة أن إضافة خليط الفيتامينات والمعادة لا يسبب أضرارا على صحة الإنسان، بل هو إجراء وقائي وعلاجي لأمراض سوء التغذية الناشئة عن نقص الفيتامينات والمعادن ويتم اضافة هذه الفيتامينات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن هذه المادة أضيفت للطحين لأول مرة عام 2002 بواقع 250 غرام لكل طن من الطحين الموحد لتغطية ثلث الاحتياجات اليومية المخصصة للفرد تقريبا.

يشار إلى أن السؤال وجهه ياغي في عهد حكومة هاني الملقي في عام 2018.

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