الرئيسية | تحت القبة مراد يكشف عن شبهات فساد بملفات عدة

وطنا اليوم-عمان:عقد النائب منصور مراد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين للكشف عن شبهات فساد حول عدد من الملفات والقضايا المحلية.

وانتقد النائب ما وصفه بالجهوية في التعيينات وترفيعات الموظفين، الأمر الذي يخالف أنظمة الدولة والقانون.

وتحدث عن تعيينات لأقارب متنفذين وأصحاب شركات في الدولة، ناهيك عن التلاعب في العطاءات.

وقدم النائب أسماء لأشخاص وموظفين قال إنهم مارسوا الفساد بعلم الحكومة، وعرض وثائق قال إنها إثباتات لكل ما طرحه.

وكشف النائب عن اختلاس احد الموظفين مبلغ مئة ألف دينار من شركة مياهنا وتم اعادته للعمل من قبل هيئة المديرين، إضافة إلى تجاوزات في التعيينات في الشركة.

وأضاف مراد أن وزارة الزراعة هجرت المزارعين والمستثمرين في الأزرق برفعها أثمان المياه ما تسبب بخسائر تجاوزت المليون دينار.

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