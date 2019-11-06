الرئيسية | تحت القبة ماذا قالت الحكومة عن أزمة بنك البترا !

وطنا اليوم-عمان:قالت الحكومة في ردها على اسئلة النائب صالح العرموطي إن أزمة بنك البترا أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني.

وتساءل العرموطي عن مديونية البنك ومدير البنك آنذاك "أحمد الجلبي"، حيث ردت الحكومة على لسان الوزير موسى المعايطة وفق رصد إن مديونية مدير بنك البترا سابقا أحمد عبدالهادي الجلبي حوالي 30 مليون دينار أردني، إلا أن مديونية آل الجلبي ومن حكمهم تبلغ حوالي 228 مليون دينار أردني وتتوزع إلى أصول مديونيته وفوائج وتعويضات حكمت بها المحاكم.

وقالت الحكومة في رده على سؤال النائب إن قرار المحكمة صدر بتاريخ 9-4-1992 عن محكمة أمن الدولة بحق أحمد الجلبي مدير عام بنك بترا الفار من وجه العدالة بالإضافة غلى 47 متهما اخرا حيث أسند المدعي العام تهم الاختلاس، والاختلاس بالاشتراك، التدخل بالاختلاس، واساءة الائتمان، وإساءة الائتمان بالاشترام، والاحتيال، والتزوير في أوراق خاصة بالاشتراك.

وتوفي الجلبي عام 2015، حيث شارك في تأسيس البنك عام 1977.

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