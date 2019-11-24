 وطنا نيوز -عطية يسأل الرزاز عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عطية يسأل الرزاز عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال
التاريخ : 24-11-2019 07:13:25 المشاهدات: 1348

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب خليل عطية عددا من الأسئلة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الاسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال .

وقال عطية في سؤاله :" ماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع المستطون". 

وتاليا نص السؤال :" 

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (125-126) من النظام الداخلي أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء : 

1): ما هي أخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخلاء سبيل الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال ؟

2): لماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع الأسير " المستطون "والذي دخل الى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية والذي يدعى "كوتوف كونستانتن" ؟

3): تزويدي بكامل التفاصيل عن الأسرى الأردنيين والمفقودين في معتقلات الاحتلال وما اتخذ من اجراء بحقه كلٌ على حدة ومرفقاً بطيه الأسرى الأردنيين المعتقلين ؟ 

4): وما مصير المفقودين الأردنيين وهل هنالك أي إجراءات أو خطوات تمت بخصوصهم ؟

واقبلوا فائق الاحترام ,,,,

النائب : م. خليل عطيه


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق