عطية يسأل الرزاز عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب خليل عطية عددا من الأسئلة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الاسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال .

وقال عطية في سؤاله :" ماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع المستطون".

وتاليا نص السؤال :"

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (125-126) من النظام الداخلي أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1): ما هي أخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخلاء سبيل الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال ؟

2): لماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع الأسير " المستطون "والذي دخل الى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية والذي يدعى "كوتوف كونستانتن" ؟

3): تزويدي بكامل التفاصيل عن الأسرى الأردنيين والمفقودين في معتقلات الاحتلال وما اتخذ من اجراء بحقه كلٌ على حدة ومرفقاً بطيه الأسرى الأردنيين المعتقلين ؟

4): وما مصير المفقودين الأردنيين وهل هنالك أي إجراءات أو خطوات تمت بخصوصهم ؟

واقبلوا فائق الاحترام ,,,,

النائب : م. خليل عطيه