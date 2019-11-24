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عطية يسأل الرزاز عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال
وطنا اليوم-عمان:وجه النائب خليل عطية عددا من الأسئلة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الاسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال .
وقال عطية في سؤاله :" ماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع المستطون".
وتاليا نص السؤال :"
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (125-126) من النظام الداخلي أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1): ما هي أخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخلاء سبيل الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال ؟
2): لماذا لم تقوم الحكومة بالتحرك لإعداد صفقة تبادل الأسرى الأردنيين الموقفين والمحكومين حسب الكشف المرفق وعددها ٢١ مسجون والمفقودين مع الأسير " المستطون "والذي دخل الى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية والذي يدعى "كوتوف كونستانتن" ؟
3): تزويدي بكامل التفاصيل عن الأسرى الأردنيين والمفقودين في معتقلات الاحتلال وما اتخذ من اجراء بحقه كلٌ على حدة ومرفقاً بطيه الأسرى الأردنيين المعتقلين ؟
4): وما مصير المفقودين الأردنيين وهل هنالك أي إجراءات أو خطوات تمت بخصوصهم ؟
واقبلوا فائق الاحترام ,,,,
النائب : م. خليل عطيه
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