الرئيسية | تحت القبة الهواملة يؤكد : تم الطلب رسمياَ من المجلس رفع الحصانة عني

وطنا اليوم-عمان:أكد النائب غازي الهواملة في تصريح ، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبا قضائيا من المدعي العام ، لرفع الحصانة عنه ، وذلك تمهيدا لإحالته للقضاء .

وأضاف النائب الهواملة ، أنه لا يوجد قضية من الأساس للتحقيق فيها معه او تحويله للقضاء بسببها ، وأنه اذا ما تم رفع الحصانة عنه وعرضه على القضاء ، فإنه قادر على إثبات براءته من التهم الموجهة إليه .

وزاد أن التهم الموجهة إليه من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتزوير واستخدام وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين ، لا يتحمل المحامي الموكل بالقضية تبعات تزوير الوثائق المقدمة له لأنها ليست من مهماته ، وأضاف أن القضية التي توكل بها لم يتم البت بها ولم يأخذ صاحب العلاقة أية أموال من ورائها .

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ذكرت سابقا ، أنه تم التحقيق مع أحد النواب بتهمة القيام بأعمال تزوير واستخدم وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية .

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