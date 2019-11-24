الرئيسية | تحت القبة القضاء يطلب رفع الحصانة عن احد النواب

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر قضائية ونيابية متطابقة، تلقي مجلس النواب، مذكرة قضائية من المحكمة تطلب رفع الحصانة عن أحد النواب تمهيدا لمقاضاته في قضايا جرمية وشبهات فساد .

وأكد ذات المصادر ان المدعي العام وجه مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب ، من اجل السير بالاجراءات القانونية ، تمهيدا لمحاكمة احد نواب مجلس الأمة الحالي، عن شبهات فساد جرمية ومالية تتعلق بعمله في احدى المهن اضافة الى عمله كنائب .

كما اكدت المصادر، ان المجلس سيشرع بالاجراءات القانونية تشكيل لجنة ثم عقد جلسه نيابية، لرفع الحصانة عن النائب من اجل مثولة امام القضاء .

ووفقا للدستور فان اجراءات رفع الحصانة عن النائب تتطلب مذكرة صادرة عن المحكمة وموجه إلى مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب وبدوره يطلب رئيس مجلس النواب عقد جلسة لبحث رفع الحصانة عن النائب،بثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، تمهيدا لمحاكمته وبموجب المادة (86) من الدستور.

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