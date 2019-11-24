الحباشنة: الحكومة تسعى لجعل الشعب الأردني مطارد مالياَ

وطنا اليوم-عمان:قال النائب صداح الحباشنة إنه يعتقد ان الحكومة تسعى لجعل الشعب الأردني مطارد ومطلوب ماليا، مشيرا الى ان ذلك جزء من سياسات الحكومات المتعاقبة وهو ان يبقى الشعب الأردني مرهوبا.

وأشار الحباشنة الى وجود خلل في التشريعات بالدولة الأردنية أوصلتنا الى هذا الحد.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب طالب القائمون عليها بوقف حبس المدين ورفع الشق الجزائي عن الشيكات، مشيرين الى ان عدد المطلوبين في قضايا مالية وصل الى مئتين وخمسين الف مطلوب.