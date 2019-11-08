الرئيسية | تحت القبة اعتصام حاشد أمام مجلس النواب للمطالبة بالغاء حبس المدين

وطنا اليوم-عمان:شارك مئات المواطنين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها حملة #لا_لحبس_المدين أمام مجلس النواب، الأحد، وذلك للمطالبة بالتوقف عن حبس المتعثرين ماليا.

وإلى جانب العنصر الشبابي، شهد الاعتصام مشاركة عدد من المسنّين الذين قالوا إن عائلاتهم قد تشرّدت جراء حبس أبنائهم وبناتهم وأشقائهم على خلفية مطالبات مالية، فيما لاذ بعض المطلوبين بالفرار خارج البلاد خشية الحبس نتيجة عدم قدرتهم على السداد.

ولفتوا إلى الفقر المدقع الذي يعانوه جراء فشل السياسات الحكومية، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر للاستدانة من أجل توفير الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظلّ عدم كفاية ما تقدّمه الحكومة من مساعدات من صندوق المعونة الوطنية.

ومن جانبه، قال النائب صداح الحباشنة إن الحكومات تريد أن يكون الشعب الأردني كلّه مرعوبا، ولذلك هي تصرّ على استمرار حبس المدين.

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