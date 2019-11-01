الطراونة في اليابان .. يزور هيروشيما ووعود بـ١٠٠مليون دولار

وطنا اليوم-عمان:أجرى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين في اليابان، بحث خلالها أوجه التعاون والتنسيق البرلماني، وآفاق الاستثمار وزيادة التبادل والتعاون التجاري.

وأكد الطراونة أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الوفد النيابي الأردني شعر بحجم التقدير البالغ والكبير من قبل مختلف المسؤولين اليابانيين لجلالة الملك عبد الله الثاني، ولمواقف الأردن المعتدلة والمتوازنة.

وتأتي مباحثات الطراونة ضمن برنامج زيارته الرسمية بدعوة من نظيره الياباني، على رأس وفد نيابي يضم رئيس كتلة الحداثة النيابية مازن القاضي، ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، وأمين عام مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.

كما التقى الطراونة والوفد النيابي بحضور السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، رئيس الوزراء الياباني شينزو آببي، أكد خلاله آببي التزام بلاده بما تعهدت به خلال مؤتمر لندن، باستكمال الدفعة الثانية من قرض التنمية والسياسة والبالغ (100) مليون دولار.

وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الياباني أوشيما تاداموري، عبر الطراونة عن تقدير الأردن عاليًا للمساعدات اليابانية إلى المملكة، ولمواقف اليابان الداعمة لحل الدولتين، مشددًا على أهمية إدامة التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين.

وخلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ الياباني اكيكو سانتو، استعرض الطراونة جهود الأردن في محاربة الإرهاب، والأعباء التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء موجات اللجوء المتعاقبة، معبرًا عن تقدير الأردن البالغ لمواقف اليابان المساندة للمملكة.

من جهتهما أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين، تقديرهما لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعوته المستمرة لمحاربة الإرهاب والتطرف بشكل شمولي، مؤكدان أن الأردن شريك استراتيجي مهم، يتوجب إدامة التعاون معه في المجالات كافة.

كما التقى الطراونة والوفد النيابي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية كازنوري تناكا، وبرئيس الجمعية اليابانية الأردنية الاقتصادية ميكيو ساساكي، وهو أيضًا كبير مستشاري شركة ميتسوبيشي، كما التقى بمدير منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) نوبوهيرو ساساكي، وكذلك بنائب رئيس وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، وبوزير الدولة للعلوم وسياسة التكنولوجيا ناوكازو تاكيموتو.

وأكد الطراونة والوفد النيابي خلال اللقاءات على أهمية زيادة الاستثمارات اليابانية في الأردن، كما جرى بحث فرص الاستثمار والبيئة المحفزة للقطاع الخاص الياباني.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاسثمار النيابية خير أبو صعيليك على أهمية دعم المشاريع الريادية ومشاريع الابتكار، عبر ما تقدمه المؤسسات اليابانية المانحة من دعم وقروض ومنح للشباب المتميز في مختلف مناطق العالم بخاصة ما تقدمه منظمة جايكا من دعم في هذا الإطار، مثلما جرى التأكيد على أهمية زيادة المنح وفرص الاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة.

وفي حين تناول رئيس لجنة الحداثة النيابية مازن القاضي بيئة الاستثمار المحفزة في الأردن، والإصلاحات الشاملة في المملكة ومواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، استعرض رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي آليات تعزيز تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين، مؤكدًا أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون في مجالات استثمارات الطاقة المتجددة.

وعلى هامش الزيارة، قام الطراونة والوفد النيابي بزيارة إلى مدينتي كيوتو وهورشيما، واضعاً أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لأرواح ضحايا القنبلة النووية.

وفي ختام الزيارة أكد الطراونة ورئيس مجلس النواب الياباني على إدامة التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات، وشددا على أهمية تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة في كلا البلدين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الاستثمار، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.