الرئيسية | تحت القبة بعد سنوات عجاف..ميزانية معقدة في طريقها من الحكومة للنواب

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير المالية رسميا أنه سيحوّل إلى البرلمان قريبا وثيقة نص قانون الميزانية المالية للدولة للعام المقبل وسط تحذيرات عامّة من ميزانية صعبة.

وأبلغ الوزير محمد العسعس اللجنة المالية في مجلس النواب بأن الحكومة سترسل الميزانية قريبا وخلال أيام.

وقال العسعس بأنّ وزارته استمعت لتقديرات النواب ورغباتهم ومطالبهم وستُؤخذ بالاعتبار جميعها.

وأشار الوزير العسعس إلى أن الميزانية المقبلة تُحضّر بعد سنوات عجاف كانت فيها المنطقة والإقليم في حالة معقّدة.

الى ذلك وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار ملامح الموازنة للعام القادم بانها صعبة ولن تكون سهلة مؤكدا السعي الى تغيير المنهجية فيها بما يحقق ضبط الانفاق وتفعيل كفاءة الانفاق وتعزيز النمو للحصول على ايرادات افضل .

واضاف"انا متفائل اذا استطاعت الحكومة ان تتخذ هذه الاجراءات اما اذا استمرينا في وتيرة اداء 2019 فلن تتحقق الموازنة ولا فرضياتها وعلى الحكومة اليوم ان تغير من نهجها وان تاخذ قرارات مرتبطة بجداول زمنية واضحة" .

ونوه الى انه لا يجوز ان نتكلم عن استراتيجيات بدون ان ترتبط بجداول زمنية والمطلوب اليوم ان ما يتحدد من ملامح في الموازنة علينا دراسته جيدا فكفاءة الانفاق وتعزيز النمو مطلوبان، ومطلوب من الحكومة ان تقدم خطة للتحفيز الاقتصادي مرتبطة بجدول زمني وبقرارات يجب ان تنفذ واللا سيكون وضعنا صعب .

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