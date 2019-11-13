الرئيسية | تحت القبة الحباشنة :مجلس النواب الحالي الأسوأ بتاريخ الأردن

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب صداح الحباشنة مجلس النواب، حيث اعتبر أن المجلس الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب وهو المجلس الأسوأ بتاريخ الأردن.

وقال الحباشنة إن "النواب تآمروا مع الحكومة على الشعب ولم يقوموا بدورهم التشريعي وحققوا "تنفيعات"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن المجالس الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب الأردني، وخاصة قانون ضريبة الدخل والموازنة العامة، ورفع أسعارًا وضرائب، وكلها قرارات جائرة على ما أعتقد، فالتقييم للشعب الأردني".

وأضاف الحباشنة: "ليس نحن من نقيم أداء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وإنما الشعب الأردني، وقد قيمه بأنه أسوأ المجالس عبر تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".

واعتبر أن "النواب لم يقدموا شيئًا، لا في الجانب التشريعي ولا الخدمي، حتى نواب الحكومة لم يقدموا شيئًا".

والنائي الحباشنة دعا الحكومة إلى "تغيير قانون الانتخاب"، حتى "يُفرز من الشعب

نواب على قدر المسؤولية، يفرضون رقابة على الحكومات ضد أي قرار جائر".

وحول حكومة الدكتور عمر الرزاز، قال الحباشنة "حكومة عمر الرزاز "أفلست، وهي ساقطة شعبيًا وماليًا واقتصاديًا، وليس لديها ما تقدمه"، واتهم زملاءه النواب بـ"التآمر مع الحكومة على الشعب"، وتحقيق "تنفيعات" (مكاسب شخصية)، وفقا للأناضول.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر