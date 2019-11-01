الرئيسية | تحت القبة مالية النواب تطرد الصحفيين من جلسة مناقشة الموازنة

وطنا اليوم-عمان:قام رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب د.خالد البكار وموظفي المجلس، بطرد الصحفيين من اجتماعها بوزيري التخطيط والمالية، اليوم الخميس، حسبما اكدوا ، حيث تم إخراج الصحفيين من الجلسة رغم مطالبة عديد النواب من أعضاء اللجنة ببقاء الإعلام وحضورهم الجلسة.

واستنكر عدد من الزملاء الصحفيين ذلك القرار والتصرف الذي وصفوه بغير المقبول خاصة وان الطريقة التي ابلاغهم بها بالقرار واخراجهم من الجلسة كانت غير لائقة على حد وصفهم

من جانب اخر مصدر في مجلس النواب اكد انه تم تبليغ الصحفيين والاتفاق معه قبيل انعقاد الاجتماع ان المدة المسموحة بها لتغطية الاجتماع هي ربع ساعة فقط ، وتم تمديدها لنحو ساعة كاملة ، ولم يتم التعامل باي اسلوب غير لائق مع اي صحفي

هذا وتلتقي اللجنة المالية اليوم بوزيري التخطيط وسام الربضي والمالية محمد العسعس للحديث حول الملامح والأطر العامة حول الموازنة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، والتي تحتاج لمشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول.

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