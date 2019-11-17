الرئيسية | تحت القبة الحكومة تنفي تمليك 96 ألف دونم في وادي رم لـ الملكية للافلام

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب عواد الزوايدة الهيئة الملكية للافلام على خلفية نية تمليكها 96 ألف دونم في وادي رم، علما بانه تم منحها اكثر من 200 دونم سابقا.

واستهجن الزوايدة خلال جلسة الثلاثاء تمليك الهيئة مساحة توازي مساحة بعض الدول.

ورفض منح تفويض صلاحيات للوزراء بهذه الطريقة لأن بعضهم لا يعرف الأردن، قائلا: "الوزراء مدللون".

واثنى النائب سعود ابو محفوظ على كلام الزوايدة وقال: "هذه الهيئة تحمل اسما ملكيا وهي تنفذ افلاما في مناطق في الطفيلة والجنوب لها علاقة بالصهاينة وتروج لأجندة خطيرة".

بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين: "استملاك الهيئة الملكية للافلام غير سليم واي استملاك او تفويض للاراضي يمر بالقنوات القانونية والحكومة تتعهد بأن لا تفوض أي أراض لا تحقق المصلحة العامة".

وأكد أن ما ذكره الزوايدة لم يناقش في مجلس الوزراء وأي معلومات لدى النائب تتعهد الحكومة بالتحقق منها.

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