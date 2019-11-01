الرئيسية | تحت القبة النواب الأردني يهاجم امريكا: لا تتلاعبوا بمصالح الشعوب

وطنا اليوم-عمان:قال مجلس النواب الأردني إن وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية فاجأ المجتمع الدولي بتوجّيه صفعةً للشرعية الدولية، حيث كشف بشكل سافر القناع عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الامريكية، حينما قال: إنّ بلادَهُ تعتبر المستوطنات مُتّسقة مع القانون الدوّلي.

وأضاف المجلس في بيان له: "يعني ذلك، أن أمريكا تريدُ إضفاء صِفة الشرعية على المستوطنات، حيثُ تُقر أنهّا لا تتعارض مع القانون الدّولي".

وأشار إلى أن مصداقية القوى الدولية بخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنّظمات الدولية والإنسانية في العالم، بات اليوم مرهوناً بمدى وقوفها امام هذا التحدّي الأمريكي للشرعية الدولية.

واعتبر المجلس أنّ القرار الأمريكي المعلن، إنما هو تأجيج للصّراع العربي مع الاحتلال، ونسفٌ لِكُل مساعي السّلام، بل هو إشعالٌ لنار الفتنة ليظلّ العالم في أتون الويلات والحروب والدّمار. ونُطالب اليوم كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية التعبير عن استنكارها الصريح لتلك السياسة الرّعناء وهذا الاستهتار المُشين بحق الشرعية الدولية.

وأكد مجلس النواب رفضه المطلق لتصريحات وزير خارجية أمريكا داعمين في ذلك موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية القائم على حلّ الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

ودعا الإدارة الامريكية بعدم التلاعب في مصالح الشعوب، ونؤكد أيضا على أن تصريح الخارجية الامريكية على لسان وزيرها، هو انتهاك للأعراف و المواثيق الدولية، وتنكّر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أمريكا نفسها .

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