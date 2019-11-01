الرئيسية | تحت القبة مشروع قانون نيابي لإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني

وطنا اليوم-عمان:تقدمت كتلة الإصلاح النيابية، بمشروع قانون تبنته، ووقع عليه مجموعة من النواب لإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكتلة في بيان لها، إن المشروع الذي تبنه لإلغاء اتفاقية السلام المعروفة باسم “وادي عربة” أعده النائب صالح العرموطي، ووقعه 33 نائبا.

وتاليا أسماء النواب الذين وقعوا على مشروع قانون إلغاء معاهدة وادي عربة حسب تسلسل التوقيع على وثيقة المشروع : 1- صالح العرموطي 2- عبدالله العكايلة 3- موسى هنطش 4- مصطفى العساف 5- إبراهيم أبو السيد 6- حياة المسيمي 7- أحمد الرقب 8- موسى الوحش 9- تامر بينو 10- نبيل الشيشاني 11- منصور مراد 12- ديمة طهبوب 13- محمود الفراهيد 14- هدى العتوم 15- إبراهيم بني هاني 16- وفاء بني مصطفى 17- حازم المجالي 18- صداح الحباشنة 19- قيس زيادين 20- إبراهيم أبو العز 21- يوسف الجراح 22- سعود ابو محفوظ 23- محمد هديب 24- محمد الظهراوي 25- علياء أبو هليل 26 -مصطفى ياغي 27- خليل عطية 28- محمود الطيطي 29- حابس شبيب 30- عمر قراقيش 31- زينب الزبيد 32- طارق خوري 33- خالد رمضان













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