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مشروع قانون نيابي لإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني
وطنا اليوم-عمان:تقدمت كتلة الإصلاح النيابية، بمشروع قانون تبنته، ووقع عليه مجموعة من النواب لإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1- صالح العرموطي
2- عبدالله العكايلة
3- موسى هنطش
4- مصطفى العساف
5- إبراهيم أبو السيد
6- حياة المسيمي
7- أحمد الرقب
8- موسى الوحش
9- تامر بينو
10- نبيل الشيشاني
11- منصور مراد
12- ديمة طهبوب
13- محمود الفراهيد
14- هدى العتوم
15- إبراهيم بني هاني
16- وفاء بني مصطفى
17- حازم المجالي
18- صداح الحباشنة
19- قيس زيادين
20- إبراهيم أبو العز
21- يوسف الجراح
22- سعود ابو محفوظ
23- محمد هديب
24- محمد الظهراوي
25- علياء أبو هليل
26 -مصطفى ياغي
27- خليل عطية
28- محمود الطيطي
29- حابس شبيب
30- عمر قراقيش
31- زينب الزبيد
32- طارق خوري
33- خالد رمضان
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