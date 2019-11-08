الرئيسية | تحت القبة البكار: لن نسمح برفع أسعار المياه والكهرباء

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار إن موقف اللجنة مطابق لموقف مجلس النواب برفض فرض أي نسبة ضريبية جديدة أو رفع أي أسعار على المواطنين.

وأضاف البكار الأحد، أن اللجنة لن تسمح في أي حال من الأحوال برفع أسعار الكهرباء أو المياه على المواطنين خلال موازنة العام المقبل، مبيناً أن أي دراسات لاعادة النظر في تعرفة الكهرباء أو المياه لا يجب أن تكون على حساب جيوب المواطنين.

وأشار إلى أن تقليل النفقات العامة للدولة سيتم من خلال دمج هيئات واغلاق أخرى، مؤكداً أن هذا الأمر لن يكون في أي حال من الأحوال على حساب وظائف المواطنين، مشدداً في الوقت نفسه أن مجلس النواب يدعم تقييم الأداء وأن تكون الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وأن لا يكون القطاع العام ملاذاً آمنا لمن لا يرغب في العمل.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان قد أعلن خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأحد، أن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن.

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