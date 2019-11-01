الرئيسية | تحت القبة أندريه حواري: الكازينو من الرفاهيات المهمة

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس السابق للجنة السياحة والآثار في مجلس النواب النائب أندريه حواري ان الكازينو يصنف من الناحية السياحية من الرفاهيات المهمة، التي تؤثِّر في الاقتصاد والسياحة إيجابًا”.

وأضاف الحواري في تصريحات لصحيفة الغد نشرتها الاحد : "من المهم دراسة مدى جدوى هذا المشروع وضرورته، وإذا تبيّن أنّه لا يؤثر على الاقتصاد الأردني إيجابا، فلا داعي لإقامته أو السير به”.

وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت اثار الجدل ، عندما قال في تصريحات تلفزيونية انه انشاء كازينو ينشط العقبة.

وستنكر ناشطون إقامة كازينو في العقبة ذاكرين ان مثل هذه المشاريع تتناقض مع الدستور الاردني.

وقال الناشط خالد الجهني : ان على رئيس سلطة منطقة العقبة أن يقدم استقالته فوراً.

وأضاف " ان هذا المشروع سيجعل الاردن مرتعا لغسيل الاموال وتعاطي المخدرات وحاضنا لجميع الممارسات الغير اخلاقية.

وختم الجهني أن اهل العقبة رافضين للكازينو بالاجماع .

من ناحيته قال الناشط حسن الطورة " انني ومثل اي مواطن أردني ضد اقامة الكازينو "

واعزى ذلك لعدم وجود مدلول شرعي وقانوني لهكذا مشروع .

كما قال الناشط السياسي سياج المجالي إن اهالي العقبة يرفضون تصريحات رئيس سلطة العقبة المهندس نايف البخيت باقامة كازينو فيها رفضا قاطعا.

واوضح ان مدينة العقبة هي مدينة المساجد، واهلها اناس تحكمهم العادات والاخلاق والدين، مبينا ان العقيدة الاسرائيلية ترفض اقامة كازينو على اراضيها لذلك تم فتحها في اريحا.

وبين ان تصريحات البخيت ليست بالون اختبار، وانما يوجد ما وراء الخبر حسب وصفه.

واشار المجالي الى انه في ما يخص قضية الكازينو سيكون هناك وقفات واعتراضات من اهل المدينة ونشطاء.

وقال ان السلطه تتخبط بعد المطرب ياني والذي فشل ولا نعلم كم كلف الدولة لا نعلم كم المبلغ بالاضافه الى بعض المشاريع التي لا تليق بالاردن .

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