الرئيسية | تحت القبة القضاة يتعهد للرياطي بتصويب أوضاع المخالفات

وطنا اليوم-عمان:قال النائب محمد الرياطي إن مدير جمعية الشيخ نوح للرفادة غياث نجل النائب محمد نوح تعهد بتصويب الاوضاع المالية والادارية والقانونية في الجمعية خلال ٣٠ يوما.

وقال الرياطي في منشور له على "فيس بوك": "إنه وعلى ضوء ذلك سيتم إيقاف النشر ، حسب الاتفاق مع المحامي ".

وختم يقول: "نسأل الله التوفيق للجميع وسيبقى هدفنا الحفاظ على المال العام ".

من جانبه قال غياث القضاة إنه بعد عقد إجتماع بينه بصفته مدير عام جمعية الشيخ نوح للرفادة والمحامي مصطفى فريحات بصفته شخصية قانونية وموكلاً من قبل النائب محمد الرياطي تم التوافق على أن يقوم الرياطي بالإطلاع على كافة المعززات بالمبالغ المصروفه من قبل الجمعية والتي اشار اليها فيما نشر على صفحته لإثبات صحة الصرف للجهات التي أشار اليها.

وختم يقول: "وذلك لتتظافر جهود الطرفين في الحفاظ على المال العام وشفافية عمل الجمعية بما يخدم مصلحة الفئات المستحقة ونسأل الله أن نبقى دائماً عند حسن الظن ".













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