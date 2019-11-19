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نائب منتقدا التعيينات: صداقة وسباحة وركوب خيل
وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب خالد بزبز الحياري إحالة رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة الى التقاعد وتعيين خلفا له، موضحا أن قانون ديوان المحاسبة ينص على أنه لا يجوز عزله او نقله او احالته الى التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس منعقدا او موافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا لم يكن مجلس النواب منعقدا.
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