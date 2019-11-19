 وطنا نيوز -نائب منتقدا التعيينات: صداقة وسباحة وركوب خيل
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نائب منتقدا التعيينات: صداقة وسباحة وركوب خيل
التاريخ : 12-11-2019 01:46:18 المشاهدات: 4275

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب خالد بزبز الحياري إحالة رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة الى التقاعد وتعيين خلفا له، موضحا أن قانون ديوان المحاسبة ينص على أنه لا يجوز عزله او نقله او احالته الى التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس منعقدا او موافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا لم يكن مجلس النواب منعقدا.
وقال الحياري اليوم الثلاثاء غن إن قرار إحالة رئيس ديوان المحاسبة اتخذ من قبل وزراء مستقيلين وهذا أمر غير قانوني.
واضاف أن خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة ذكر جلالة الملك أنه نذر نفسه للوطن وأن الوطن في رقبته وهذا يتطلب من متخذ القرار أن يكون عونا لجلالة الملك ويتحمل المسؤولية المناطة به بأمانة وإخلاص وشفافية ونزاهة وليس للمصالح الشخصية مثل الصداقة والسباحة والتجارة وركوب الخيل.










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