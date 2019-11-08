الرئيسية | تحت القبة نائب أردني ينتقد التعديل الوزاري .. ما علاقة تويتر

وطنا اليوم-عمان:انتقد نائب في البرلمان الأردني التعديل الوزاري الذي أجري، الخميس، على حكومة الدكتور عمر الرزاز، ودخل بموجبه 11 ويزرا جديدا للحكومة.

واعتبر النائب مصلح الطراونة أن من ليس له حساب على موقع "تويتر" "لن يكون وزيرا في حكومة النهضة" (حكومة الرزاز).

وتابع الطراونة، في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، "تحد أتمنى أن أفشل فيه".

واستطرد النائب : "الثقة يا دولة الرئيس في الأطراف وليست على تويتر".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد أعلن بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أن التعديل الوزاري الحاصل يأتي ضمن خطة إصلاحات أطلقتها الحكومة مؤخرا، وبدأت تؤتي ثمارها.

ويعد التعديل الحاصل، الرابع من نوعه على الحكومة برئاسة الرزاز، إذ شمل 11 حقيبة وزارية، واستثنى الحقائب السيادية.

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