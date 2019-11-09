أربعة مترشحين للنائب الأول لرئيس النواب وخمسة للثاني

وطنا اليوم-عمان:يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال الدورة العادية الرابعة «الاخيرة» لمجلس الامة يوم الاحد المقبل بخطاب العرش السامي.

وانهى مجلس الاعيان التحضيرات والاستعدادات اللازمة لافتتاح اعمال الدورة العادية الاخيرة، وعقب خطاب العرش يتشرف الاعيان والنواب والحكومة بالسلام على جلالة الملك.

ويعقد مجلس الاعيان جلسة مباشرة عقب انتهاء مراسم الافتتاح تكون مدتها قصيرة حيث يتم فيها تلاوة الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية تبدأ في العاشر من تشرين الثاني، كما ينتخب مجلس الاعيان لجنة الرد على خطاب العرش السامي.

يشار الى ان مدة رئاسة مجلس الاعيان سنتان كما ان مدة اعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة سنتان ايضا، لذلك لا يوجد اي انتخابات لاعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة لمجلس الاعيان. ويعقد مجلس النواب جلسة ظهر يوم الافتتاح برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الذي تم انتخابه العام الماضي لمدة عامين، اذ لن يكون هناك انتخاب لموقع رئيس مجلس النواب كون المهندس عاطف الطراونة سيبقى في الرئاسة عاما اخر، وفق الدستور الذي ينص على ان مدة رئيس مجلس النواب هي عامان.

وينتخب مجلس النواب في الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس والنائب الثاني لرئيس المجلس والمساعدين «اعضاء المكتب الدائم » ولجنة للرد على خطاب العرش السامي.

وتشهد اروقة مجلس النواب اتصالات ومشاورات مكثفة على صعيد الكتل والنواب بخصوص انتخابات المكتب الدائم.

وتؤكد المعلومات ان الجهود التي بذلت من اجل تحقيق توافق بين الكتل النيابية لاختيار اعضاء المكتب الدائم دون اللجوء الى الانتخابات لم تنجح لغاية الان، وهو الامر الذي يعني التوجه الى الانتخابات لعضوية المكتب الدائم لمجلس النواب واللجان الدائمة.

وتشهد انتخابات موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب تنافسا شديدا بين المترشحين للموقع الذين يبلغ عددهم اربعة مترشحين.

واعلن كل من النواب نصار القيسي النائب الاول الحالي والنائب خميس عطية «نائب اول سابق لاكثر من دورة » والنائب احمد الصفدي » نائب اول سابق » والنائب مصطفى ياغي ترشحهم لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وتشير المعلومات الى انه في حال بقي المرشحون الاربعة لهذا الموقع، فانه لن يستطيع اي مرشح الفوز من الجولة الاولى، اذ يتطلب الفوز بالموقع الحصول على النصف زائد واحد من الحضور، وهو امر صعب تحقيقه في ظل وجود اربعة مرشحين، الامر الذي يعني اللجوء الى جولة ثانية لحسم التنافس بين المرشحين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.

كما ان موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يشهد منافسة شديدة في ظل اعلان خمسة نواب ترشحهم للموقع وهم كمال الزغول وخالد الفناطسة ونبيل غيشان واحمد اللوزي وثامر بينو، وهو الامر الذي بات حكما عدم الحسم من الجولة الاولى في حال لم ينسحب اي من المرشحين الخمسة والتوجه الى جولة ثانية يكون التنافس فيها بين اعلى اثنين.

وتشير مصادر نيابية الى ان عددا من النواب فضلوا عدم الترشح لمواقع المكتب الدائم وذلك لاعتقادهم بان المدة المتبقية لمجلس النواب قليلة خاصة وان الدورة العادية التي ستبدأ اعمالها في العاشر من تشرين الثاني هي الدورة الاخيرة لمجلس الامة.