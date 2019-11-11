فلسطين النيابية تثمن جهود الملك بالإفراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي

وطنا اليوم-عمان:ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود الجهود الحثيثة التي بذلها قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الإفراج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ، والتي أكدت على الحكومة أهمية بذل أقصى الجهود لإعادة الأسيرين الى وطنهما الأردن.

وقال السعود في بيان أصدرته اللجنة الثلاثاء، ان الإفراج عن الأسيرين نهاية الأسبوع الحالي ،هو تتويج للدبلوماسية الراسخة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ترجمها بشكل صحيح ودقيق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصالاته التي تواصلت في الفترة الماضية مع الكيان الصهيوني وممثلي السياسة في الغرب.

ولفت السعود الى جهود جلالة الملك وتوجيهاته للحكومة الأردنية بمواصلة متابعة ملفات الأسرى الأردنيين القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني ، ومواصلة الضغط على الكيان للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الأردنيين.

وفي سياق آخر ثمنت اللجنة خلال بيانها المبادرة الجديدة التي تبناها وزير الخارجية أيمن الصفدي، وحظيت بقبول إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، والتي أسهمت في احتواء الأزمة القائمة ومنع التصعيد وإنهاء اعتصام العاملين في الوكالة.