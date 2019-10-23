الرئيسية | تحت القبة النائب الحباشنة يحذر الحكومة من رفع أسعار الخبز والماء

وطنا اليوم-عمان:حذر النائب الدكتور صداح الحباشنة الحكومة من الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي برفع أسعار الماء والكهرباء والخبز، نظرا للتداعيات الخطيرة لمثل هذه القرارات على أمن الوطن.

وقال الحباشنة إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء من خلال بند فرق أسعار المحروقات وكذلك المياه بدون اعلان، مشيرا إلى أن قيمة الفواتير ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام الحالي ولا يمكن للمواطن تحمّل أكثر من ذلك.

وأضاف إن الحلول لضبط العجز في الموازنة موجودة من خلال الغاء الهيئات المستقلة وتقنين عدد الهيئات الدبلوماسية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة بدل الذهاب إلى جيوب المواطنين.

ودعا الحكومة للاعتبار مما يجري في لبنان من ثورة ضد الحكومة و السياسيين والفاسدين، والمحافظة على ما تبقى في هذا الوطن، حيث أن المواطن لم يعد لديه خيارات ولا يستطيع التحمل، وقد "طفح الكيل لديه".

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