الرئيسية | تحت القبة العتوم تكشف ملاحظات جوهرية على منهاج الرياضيات الجديد

وطنا اليوم-عمان:نشرت النائب الدكتورة هدى العتوم ملاحظات جديدة على مناهج كولينز الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، قالت إنها تتمحور حول "صعوبة المحتوى" لكونه أعلى من مستوى قدرات طالب في الصفّ الأول وتحديدا في الدرسين الأول والثاني لمنهاج الرياضيات وهي أولى الدروس التي يأخذها الطالب في حياته الدراسية.

وقالت العتوم إن الوحدة الأولى في كتاب مادة الرياضيات ودرسها الأول تحديدا الصفحة الأولى "إتقان قراءة وكتابة الأرقام من 1 إلى 100" يعتبر تعجيزا للمعلم وإحباطا للطالب، فلا يُمكن تحديد المدة الزمنية لانجاز هذا الدرس وإمكانية الخروج منه بشكل متقن للطلبة لأنه يبنى عليه كل مراحل التعليم اللاحق.

وأضافت في ملاحظاتها التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنه لا يمكن أن يكون هذا الدرس بأي حال من الأحوال هو بداية التعلم في الكتاب، إذ إنه من المنطق الاعتماد على الصورة و إفراد كل عدد بنشاطات يتعلم منها الطالب قراءة وكتابة الرقم وبشكل متقن".

وأشارت إلى أن التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة غير الزامي، وهناك أعداد كبيرة من الطلاب لا يذهبون للروضة للتعلم، وبالتالي لم يكن يُفترض بالوزارة أن تضع منهاجا يعتبر جميع الطلبة قد تلقّوا تعليما مسبقا.

ولفتت إلى أن الدرس الأول "الصفحة الأولى" تحتاج لما يقارب شهر لانجازها بشكل مناسب ومتقن.

وأما الدرس الثاني "الصفحة الثانية" فهو درس عد "ثنائيات -اثنينات-، خمسات، وعشرات"، وترتفع الصعوبة في الكتاب لتطالع فيه عناوين الدروس (تقريب الأعداد، أصغر وأكبر، التقدير، الكسور، القيمة المنزلية، مقارنة الأعداد، تصنيف الأعداد...).

وأكدت العتوم أن كلّ مفهوم من المفاهيم التي يدرسها الطالب يعتبر جديدا ومستحدثا، مشيرة في ذات السياق إلى مستوى الصعوبة الملحوظ في كتاب الرياضيات الجديد 2019 فهو لم يراعِ عدد أيام الدوام الفعلي إذ يحتوي على (8) وحدات، وأما كتاب الرياضيات 2018 فيحتوي على (4) وحدات فقط.

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