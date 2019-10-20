ضجة حول اكاديمية تطوير التعليم بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر مطلعة أن أكاديمية تطوير التعليم (Academy for Educational Development)، التي وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا حولها، هي منظمة دولية غير حكومية.

وأشارت المصادر الى أن الأكاديمية، المطروح السؤال حولها، كانت تنفذ مشروعا لتطوير التعليم ممول من الوكالة الاميركية للتنمية (USAID).

ووفقا للمعلومات المتوفرة حول أكاديمية تطوير التعليم، فإن الاكاديمية انتهت اعمالها في الاردن مع انتهاء المشروع في العام 2011.

ووجه النائب صالح العرموطي و استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب سؤالا إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز.

هذا نصه :

1. هل صحيح ان هناك شركة تسمى شركة اكاديمية تطوير التعليم وهي شركة غير ربحية معفاة من الضرائب ولها مكتب في الاردن ومسجلة كشركة اجنبية عاملة، ومن هي الجهات التي تقوم بتمويلها من الداخل والخارج وفي أي بلد يقع مقر الشركة الرئيسي، وهل لا تزال هذه الشركة قائمة أم تم شطبها وتغيير تسجيلها بأسم جديد.

2. هل صحيح ان هذه الشركة تعمل على ادارة المساعدات المالية والفنية المقدمة للمملكة تحت اشراف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط.

3. هل صحيح ان اموال الشركة وغاياتها واهدافها مخصصة لمشاريع تعليمية تابعة لدوائر حكومية واهمها مشاريع خاصة في وزارة التربية والتعليم تتعلق بتطوير المناهج.

4. من هي الجهة التي وافقت على انشاء هذه الشركة ومن هم القائمين عليها ، وما هي جنسيات الموظفين فيها.

5. ما العلاقة بين هذه الشركة والاكاديميات التعليمية الخاصة الموجودة في المملكة المتعلقة بتطوير المناهج وتدريب المعلمين.

6. ما هي الجنسية التي تحملها هذه الشركة الاجنبية وما هي المشاريع التي تقدمت بها للوزارات وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم والمناهج التعليمية

ولحساب من تعمل هذه الشركة. 7

. كم مقدار المبالغ المالية التي حصلت عليها الشركة من الداخل والخارج، وتزويدي بتقرير عن مصدر الاموال المودعة وتواريخها.

8. هل هناك دور لهذه الشركة بما يتعلق بتقديم المساعدات المالية او البرامج او القيام بأي اعمال او الطلبات التي تعدها وزارة الاوقاف من حيث برامج الوعظ والارشاد والخطابة وتأهيل الأئمة، وما الذي تم تقديمه للوزرات والدوائر الحكومية منذ تاريخ تأسيسها ولغاية الآن.

9. هل خضعت هذه الشركة لقانون ضريبة الدخل، وهل تحقق عليها دفع اي ضريبة لخزينة الدولة.

10. ما هي الخطط والبرامج التي قدمتها الشركة بخصوص المناهج التعليمية والبرامج المهنية والفنية في وزارة التربية والتعليم، وهل لها دور في المسار التعليمي والمهني او التعيينات التربوية.

11. هل خضعت هذه الشركة للرقابة من قبل الجهات المختصة او اطلعت الحكومة على اهداف وغايات الشركة ان وجدت حسب ما يقضي بذلك قانون الشركات والتشريعات الاخرى.

12. هل سبق ان اقامت الشركة دعاوى لدى المحاكم او اقيمت عليها ، وما هي هذه القضايا إن وجدت.

13. هل هناك اكاديميات او شركات ربحية و غير ربحية مسجلة بالأردن سواء اكانت اجنبية او محلية غاياتها واهدافها تطوير التعليم وتعديل المناهج او تدريب المعلمين، وكم عددها ومن هم الاشخاص القائمين عليها، وما هي الجهات التي تقوم بتمويلها، وهل هناك رقابة فعلية على هذه الشركات.