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خوري وعطية: الحكومة تخاذلت في اعتقال اللبدي و مرعي
وطنا اليوم-عمان:قال النائب خليل عطية إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يمثل استقواء على الدولة الأردنية.
وقال عطية بحديثه لبرنامج "فرح قبل الكل" مع الزميلة فرح يغمور عبر أثير إذاعة صوت الغد إنّ الصمت الحكومي ساعد على تمادي الاحتلال تجاه الأردنيين, خاصة بعد إخراج حارس السفارة الإسرائيلية دون محاكمته إثر جريمة ارتكبها في عمّان.
من جهته أكد النائب طارق خوري أنّ الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية فقط يتمثل بالمراسلة وأنّ الحكومة مستسلمة أمام حكومة الاحتلال التي تتمادى على الأردن.
وقال خلال مداخلته لبرنامج "فرح قبل الكل" مع الزميلة فرح يغمور عبر أثير إذاعة صوت الغد إنّ القوة الكبرى تتمثل بالشعب الذي يجب أن يضغط أكثر من ذلك على الحكومات الأردنية العاجزة تجاه التصعيدات الصهيونية التي بدأت تتمادى منذ السكوت على قضية مقتل الشهيد رائد زعيتر.
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