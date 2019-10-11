العتوم تسأل عن تجنيد أردنيين في الجيش الأمريكي

وطنا اليوم-عمان:وجهت النائب هدى العتوم سؤالا إلى الحكومة حول إعلان السفارة الأمريكية طلب تجنيد أردنيين في الجيش الأمريكي، وعن ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص هذا الإعلان.

وتاليا نص سؤال العتوم :

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الاسئلة

رقم السؤال ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة رقم (119) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.

نص السؤال

1- هل اطلعت الحكومة على الاعلان الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وتداوله المواطنون ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طلب الأردنيين للتجنيد في الجيش الأمريكي؟

2- ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص هذا الإعلان، مع ذكرها بالتفصيل متضمنة الجهات التي نفذت هذه الإجراءات، والزمان الذي استغرقه تنفيذها بشكل واضح ومفصل؟

3- هل لدى الحكومة علم عن وجود مواطنين أردنيين يعملون في الجيش الأمريكي و/ أو الأجهزة الأمنية الأمريكية المختلفة، رغم عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية قبل عملهم فيها، وكم عددهم، وما هي طبيعة مهامهم، وما المقابل الذي تلقوه مقابل عملهم، وهل يتم ذلك بالتنسيق و/ او الاتفاق مع الحكومة الأردنية؟

4- هل هناك أي اتفاقيات و / أو تشريعات و/ أو أنظمة و/ أو تعليمات تشرع ذلك و/ او تسمح و/ أو تسهل ذلك، مع بيانها إن وجدت ؟

5- هل لدى الحكومة علم عن وجود شخصيات دبلوماسية وعسكرية أمريكية في الأردن لغايات تجنيد مواطنين أردنيين في الجيش الأمريكي و / أو أي أجهزة أمنية الأمريكية، ومن هي هذه الشخصيات وما طبيعة عملها في السفارة الأمريكية، ومتى دخلت الأردن وهل كلهم يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ؟

6- هل قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن بأي أنشطة ومقابلات تتعلق بتجنيد أردنيين للعمل في الجيش الأمريكي أو أي أجهزة أمنية أمريكية ؟

7- هل هناك أي مخاطبات تمت بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، مع تزويدي بكافة الوثائق المتعلقة بذلك ؟

النائب

هدى حسين العتوم