الفايز يهاجم ثثلة مندسة هتفت لصالح صدام حسين

وطنا اليوم-عمان:عبر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عن استنكاره ورفضه الشديدين للاساءات التي صدر عن ثلة قليلة مندسة بحق الكويت وشعبها خلال مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي البلدين يوم امس الخميس على استاد مدينة الحسين للشباب .

وطالب الفايز اتحاد كرة القدم والجهات المعنية بمتابعة مطلقي هذه الاساءات ومحسبتهم وفق القانون.

واكد الفايز على عمق العلاقات الاردنية الكويتية وقال انها علاقات قوية وراسخة واسترايجية تقوم على وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة لبلدين وشعبينا الشقيقين .

وقال الفايز اننا نرفض المس بالعلاقات الاخوية بين الاردن والكويت واي اساءة تصدر بحق الكويت هي اساءة للاردن ولكل اردني حر شريف.

وقال اننا في الاردن نتقدر عاليا، المستوى الرفيع الذي وصلت اليه علاقات بلدينا الشقيقين ،فهي علاقات متينة وراسخة، وتشكل نموذجا في العمل العربي المشترك ، وقد تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، الى المصير المصير الواحد والهدف الواحد

واليوم هناك تنسيق وتشاور دائمين، بين جلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت ، حول كل ما من شأنه ان يسهم في البناء، على علاقاتنا التاريخية المتجذرة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم مختلف قضايا امتنا العادلة .

واكد على اننا في الاردن نثمن بشكل عال ، مواقف سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الداعمة للاردن ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهنا ، جراء ما يحيط بنا من ازمات فالكويت وقيادتها وشعبها كانا على الدوام الى جانب الاردن وحريصون على امنه واستقراره.

ودعا الفايز

المولى عز وجل ان يحفظ سمو امير دولة الكويت ، وان يمتعه بدوام الصحة والعافية، وان يديم نعمة الامن والاستقرار على الكويت وشعبها ، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بسواعد ابنائها في ظل قيادة سموه الحكيمة .