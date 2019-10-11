الرئيسية | تحت القبة البرلمان الأردني: نرفض المساس بالعلاقات مع الكويت

وطنا اليوم-عمان:أكد مجلس النواب رفضه لأي مساس بعمق العلاقة الأردنية الكويتية، مشددًا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد مثالاً يحتذى بالأخوية الصادقة تحت مظلة الهوية العربية الاسلامية.

واستنكر المجلس في بيان أصدره مساء اليوم الخميس أي محاولة للمساس بروابط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، والعلاقة الراسخة بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشدد مجلس النواب على أن أي محاولة للنيل من العلاقة الأردنية الكويتية هي محاولة لضرب العلاقة التي تمثل عمقًا عربيًا راسخًا، ومحاولة للعبث بعلاقة مع شقيق له مواقف لا مجال لنكرانها أو تجاوزها، مؤكداً أن الشقيقة الكويت تمثل مساحة عربية من الحكمة والمسامحة، وتشكل إرثًا عربيًا في التزامها بقيم القومية، التي تجعلها في مقدمة الأمة في الرأي والمشورة.

وزاد المجلس في بيانه: إن العلاقات الراسخة بين البلدين الممتدة لسنوات من الثقة والتنسيق المستمرين، يتوجب على الجميع احترامها، والدفع بها قدماً، مشدداً على أهمية وحدة الصف العربي وتماسكه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وأن لا تكون الرياضة سبباً في الفرقة والتشتت او العبث.

وأكد البيان على أن مجلس النواب الأردني ومجلس الأمة الكويتي على تنسيق وتشاور مستمرين، ولديهما من المواقف تجاه قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ما يبعث دوما على التقدير والاعتزاز في مختلف المحافل البرلمانية، مشيرا إلى مواقف الكويت الداعمة باستمرار لعدالة وشرعية القضية الفلسطينية وحق الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.



وختم البيان بالقول: نستنكر كل الهتافات المسيئة التي صدرت عن بعض الجماهير خلال مبارة منتخبي الأردن والكويت، ونعتبرها غير ممثلة للشعب الأردني، الذي يعترف للكويت أهلًا وأميرًا وحكومة وبرلماناً، بجميل ما تقدمه من دعم موصول لأمتها العربية والإسلامية، حيث نتشارك معهم في القضايا والمواقف حيال أمتينا وشعوبها.

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