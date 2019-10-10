الرئيسية | تحت القبة خوري: الى متى التنفيعات وجوائز الترضية ؟

وطنا اليوم-عمان : وصف النائب طارق خوري ان تعيين مجالس الادارة والمدراء العامون ببالشكرات التي تساهم فيها الحكومه ما هي الى جوائز ترضية وتنفيعات ومرضاة للبعض . وقال خوري في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " إلى متى سيبقى تعيين مجالس إدارة والمدراء العامون للشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسساتها جوائز ترضية !!! ‬ ‫أليس الأهم أن نضع شخوص بعقليات اقتصادية وخبرة عملية وأصحاب معرفة واختصاص لتطوير هذه الشركات !!! ‬أم سنبقيها تنفيعات ومراضاة للبعض !!!

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