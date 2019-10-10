|
خوري: الى متى التنفيعات وجوائز الترضية ؟
وطنا اليوم-عمان : وصف النائب طارق خوري ان تعيين مجالس الادارة والمدراء العامون ببالشكرات التي تساهم فيها الحكومه ما هي الى جوائز ترضية وتنفيعات ومرضاة للبعض .
وقال خوري في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " إلى متى سيبقى تعيين مجالس إدارة والمدراء العامون للشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسساتها جوائز ترضية !!!
أليس الأهم أن نضع شخوص بعقليات اقتصادية وخبرة عملية وأصحاب معرفة واختصاص لتطوير هذه الشركات !!! أم سنبقيها تنفيعات ومراضاة للبعض !!!
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|