الرئيسية | تحت القبة الوحش يكشف :صندوق النقد طلب تخفيض نفقات مؤسسه مهمة

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب عن كتلة الإصلاح النيابية د. موسى الوحش تفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، والتي أجراها مؤخراً.

النائب الوحش أكد في مقابلة مع "قناة الاردن" أن الصندوق طلب تخفيض عدد موظفي إحدى المؤسسات المهمة، كما اكد وفد الصندوق إن الحكومة عاجزة عن عمل أي استثمارات تؤدي لنمو اقتصادي، وعاجزة عن جلب المستثمرين. الى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية غربية ان المفاوضات الاخيرة بين الحكومة الاردنية وبعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى طريق مسدود وتضمنت خلافات عندما تعلق الامر ببندين اشترطهما الصندوق لمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادي والضريبي مع الاردن. ورجحت المصادر ان الصندوق وضع قائمة بتخفيض نفقات مؤسسات سيادية مهمة مما اعتذرت الحكومة الاردنية عنه بسبب البنود الحساسة في هذه المؤسسات.

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