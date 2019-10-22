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الوحش يكشف :صندوق النقد طلب تخفيض نفقات مؤسسه مهمة
وطنا اليوم-عمان:كشف النائب عن كتلة الإصلاح النيابية د. موسى الوحش تفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، والتي أجراها مؤخراً.
الى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية غربية ان المفاوضات الاخيرة بين الحكومة الاردنية وبعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى طريق مسدود وتضمنت خلافات عندما تعلق الامر ببندين اشترطهما الصندوق لمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادي والضريبي مع الاردن.
ورجحت المصادر ان الصندوق وضع قائمة بتخفيض نفقات مؤسسات سيادية مهمة مما اعتذرت الحكومة الاردنية عنه بسبب البنود الحساسة في هذه المؤسسات.
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