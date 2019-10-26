الحواري :من يريد البطولات الوهمية فليثبت ولا يلجأ لـ بوس اللحى

وطنا اليوم-عمان:اصدر النائب اندريه الحواري بيانا استنكر من خلاله قيام البعض بانشاء صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، واضعا عبارات كاذبة على لسانه فيها

وشدد الحواري رفضه التام والشديد لما طاله من تجريح تعدى كل الحدود ومس شرفه وعرضه ، مؤكدا انه سيضع حدا لكل متجاوز عبر القضاء ولن يقبل اي وساطة او مصالحة بعد ذلك ، مضيفا ان من يريد البطولات الوهمية فعليه ان يبقى عند مواقفه ولا يلجأ لـ "بوس اللحى"

وتاليا النص الكامل لبيان النائب العزوني :

لا يعقل أن يصل التزوير والتحشيد والتجييش وإغتيال الشخصية إلى مرحلة إنشاء صفحة بإسمي ووضع عبارة كاذبة على لساني يعقبها مئات المشاركات والهجوم علي من دون أي وازع أخلاقي.

موقفي في دعم مطالب المعلمين ليس محل شك، لاني مؤمن أنه إذا صلح التعليم يصلح المجتمع، وقد دعمت المعلمين والمعلمات على أرض الواقع وفي حاجات مدارسهم، وتشهد على ذلك مدارس دائرة عمان الاولى ، وموقفي ضد الاضراب لا أخفيه، ولا اخفي تخوفاتي من الاجندات الضيقة خلفه.

وأقبل أي وجهة نظر تعارض رأيي بكل إحترام وتقدير، والاختلاف سنة الحياة، والتعددية طريق التطور والنجاح ، ولأني محامي مؤمن بالقانون وسيادته، أقبل كل انواع الاختلاف، وأقبل نقد مواقفي وممارساتي بشتى الوسائل، ولم أفكر يوما باللجوء للقضاء على شخص اختلف معي في موقف أو رأي.

لكن لا اقبل التجريح الشخصي الذي تعدى كل حدود، يمس شرفي وعرضي، وسوف أضع كل من يتجاوز ذلك أمام سلطة القضاء، ولن أقبل بعدها أي مصالحات وجاهات، فمن يريد أن يصنع بطولات وهمية، عليه من الان أن يبقى عند بطولاته، ولا يلجأ بعدها إلى بوس اللحى.

النائب اندريه الحواري