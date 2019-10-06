الرئيسية | تحت القبة سؤال نيابي : من هي الشخصية التي وصفها البطاينة بـ الكاذب

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب احمد الهميسات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بيان الشخصية العامة التي وصفها وزير العمل بالكاذبة خلال مقابلة اجريت معه عبر برنامج ستون دقيقة الذي يعرضه التلفزيون الاردني .

جاء ذلك خلال سؤالا نيابي وجهه الهميسات الى الدكتور الرزاز اليوم الاثنين حيث طالب الهميسات ضرورة محاسبة الوزير لتلفظه بعبارات وكلام غير لائق عبر شاشة التلفزيون الاردني الرسمي لما كان له الاثر السلبي في نفوس الاردنيين ، لافتا الى ان تلك العبارات التي نطق بها الوزير تتنافى مع القيم و الاخلاق .

كما طالب الهميسات الدكتور الرزاز على صعيد اخر ايضاح جملة من النقاط المتصلة بذات الوزير اهمها ذات الصلة بسفراته الرسمية ، متسائلا ما هو الهدف من اصطحابه لسائقه ، مستفسرا بذات الوقت هل تم اخذ الموافقات المسبقة من رئيس الوزراء ومن عطوفة مدير الامن العام بهذا الشأن .

كما طالب تزويده بنسخة من الكتاب الموجه الى وزير المالية بخصوص صرف المياومات وموافقة رئيس الوزراء ، وتزويده بنسخة من الكتاب الموجه الى مدير الامن العام بخصوص الموافقة للسائق على السفر .

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