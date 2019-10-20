ابو رمان : كلام النائب محمد نوح صحيح

وطنا اليوم-عمان:قال النائب معتز أبو رمان في معرض رده على سؤال حول استرداد مبلغ يفوق ال ١٥٠ الف دينار من احد المدراء السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ان كل ما قاله الدكتور محمد نوح القضاه صحيح فيما يتعلق بالبدلات و الامتيازات الماليه التي حصل عليها مدير الضمان الاجتماعي عدا راتبه و التي تضمنتها وثائق اللجنه النيابيه لتدقيق ملفات ديوان المحاسبه.

واضاف انه لدى تدقيق الاستيضاح رقم ١١٢ في البند الاول و البند الثالث من الكتاب الرقابي رقم ٦١٦٧ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ / ديوان المحاسبه /

تبين تقاضي احد المدراء السابقين للضمان الاجتماعي مبالغ اضافيه بما مجموعه ١٥١ الف دينار .

واشار الى ان اللجنة اصدرت قرار باسترداد فوري للمبلغ المذكور كونه يشكل تجاوز مخالف للقانون عن الحد المسموح به عن بدلات عضوية مجالس الاداره التي يمثلها مدير عام الضمان الاجتماعي في الشركات التي يكون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي شريكا او مالكا لها.

و اكد أبو رمان ان اللجنه تابعت قرارها حتى بعد تسليم التقرير الى ان تم استرداد المبلغ كاملا" بموجب الشيك رقم (٩٤٣٦٤٠ ) تاريخ ٢٠١٩/٧/١ .

ولفت ان مدير عام الضمان الاجتماعي بصفته الوظيفيه كان يتقاضى بدلات مجالس اداره بمبالغ طائله ، و ذلك بالإضافة الى راتبه.

وشدد ابو رمان الجدير على ان ما تم استرجاعه هو التجاوز فقط و قد لا يشكل نصف ما كان قد حصل عليه .

وختم حديثه انه وفيما يتعلق بالمشادات مؤخرا" بين وزير العمل نضال البطاينه و الوزير الأسبق النائب محمد نوح القضاه ، قال أبو رمان ان كلاهما شخصيات وطنيه بارزه و انه يسعى الى طي الخلاف بينهم ، فالنائب يمارس حقه الرقابي و على الوزير ان يتسع صدره ايضا".

واستهجن النائب الحالي والوزير السابق الدكتور محمد نوح القضاة ما جاء على لسان وزير العمل نضال البطاينة خلال مقابلته عبر شاشة التلفزيون الأردني من تصريحات تضمّنت وصف شخصية عامة بأنه "كذّاب"، والتي فُهمت على أنها موجهة للقضاة.

وقال القضاة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عندما ترى نفسك قد تورطت في شجاعة مصطنعة أمام الجماهير، ثم تأتي مختلساً الاعتذار سرّاُ فانت لا تعرف شجاعة الأردنيين، وعندما تقول إن الكلمة التي تفوهتَ بها غير خادشة للحياء، فأنت بحاجة لمراجعة القواعد التي تربيت عليها ومراجعة ابسط قواميس اللغة و أبجديات مجالس الرجال".