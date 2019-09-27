الرئيسية | تحت القبة البرلمان يتهم نائباً بـ المزاودة ومحاولة كسب شعبية

وطنا اليوم-عمان:اكد المكتب الدائم لمجلس النواب تقيد المجلس بنظام الانتقال والسفر الذي يشمل الوزراء والنواب والأعيان وجميع موظفي الدولة.

وأوضح المكتب في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن هناك تعليمات وأسساً للصرف وفقاً لأحكام نظام الانتقال والسفر، وأن آلية الإنفاق وأوجه الصرف تخصع لمراقبة من قبل ديوان المحاسبة.

وقال إنّ “حديث أحد النواب عن سفر أعضاء المجلس وتصوير الأمور وكأنها غير خاضعة للرقابة، إنما يأتي في إطار المزاودة ومحاولة كسب الشعبية وتضليل الرأي العام على حساب الزملاء في المجلس الذين تشرفوا بتمثيل الأردن في العديد من المنظمات والهيئات البرلمانية العربية والدولية، حيث يشغلون مواقع متقدمة في مجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي”.

وأضاف أنّ “العديد من أعضاء المجلس يشغلون مواقع متقدمة عبر رئاسة الاتحاد البرلماني العربي ورئاسة لجان في الاتحاد البرلماني الدولي و البرلمان العربي، ومن خلال تلك المنابر كانت مواقف الأردن تبرز دفاعا عن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، ومنها أسهموا في توضيح حجم الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد الوطني جراء أزمات اللجوء المتعاقبة”.

وختم تصريح المكتب الدائم بالقول من المؤسف إن “تصدر تصريحات لقلب الحقائق والتصيد، عن عضو بمجلس النواب، وجد في شتم المجلس واتهامه أسهل طريقة لكسب الشعبية”.

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