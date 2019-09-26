 وطنا نيوز -البدور يحذر من الدخول في الاسبوع الرابع من الاضراب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
البدور يحذر من الدخول في الاسبوع الرابع من الاضراب
التاريخ : 26-09-2019 02:43:44 المشاهدات: 186

وطنا اليوم-عمان:حذر رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم البدور من الدخول في الاسبوع الرابع من اضراب المعلمين، نظرا لما سيواجهه الطلبة من مشاكل كبيرة في الية التعويض عما فاتهم من المنهاج الدراسية.
وقدر البدور ان المدة الزمنية قاربت على 30% من انقطاع الطلبة عن الدراسة الذي يشكل ثلث الفصل الدراسي الاول الامر الذي يستدعي التعويض وحل الازمة بشكل عاجل.
وقال البدور ان نظام الرتب قابل للتعديل ويشكل ارضيه جيده للتفاوض من قبل وزارة التربية ونقابة المعلمين وان الخلاف على النسب المطروحة ؛مطالباً بمرونة بين الطرفين.
واضاف البدور ان نظام الرتب يخدم الطرفين ويقدم زيادة مباشرة ومتدرجة ويسهم في تطوير العملية التربية ويحسن الواقع المعيشي للمعلمين.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق