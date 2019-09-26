البدور يحذر من الدخول في الاسبوع الرابع من الاضراب

وطنا اليوم-عمان:حذر رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم البدور من الدخول في الاسبوع الرابع من اضراب المعلمين، نظرا لما سيواجهه الطلبة من مشاكل كبيرة في الية التعويض عما فاتهم من المنهاج الدراسية.

وقدر البدور ان المدة الزمنية قاربت على 30% من انقطاع الطلبة عن الدراسة الذي يشكل ثلث الفصل الدراسي الاول الامر الذي يستدعي التعويض وحل الازمة بشكل عاجل.

وقال البدور ان نظام الرتب قابل للتعديل ويشكل ارضيه جيده للتفاوض من قبل وزارة التربية ونقابة المعلمين وان الخلاف على النسب المطروحة ؛مطالباً بمرونة بين الطرفين.