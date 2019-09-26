الرئيسية | تحت القبة خوري: الخارجية ترفع يدها عن أبنائها سجناء المسرحية المصرية

وطنا اليوم-عمان:قال النائب طارق خوري إن وزارة الخارجية طلبت من أهالي المعتقلين الأردنيين في مصر توكيل محاميين لهم.

وأضاف خوري في بيان الخميس: "الخارجية الاردنية تطالب أهالي سجناء المسرحية المصرية بتوكيل محامين وترفع يدها عن أبناءها وتحمل المسؤولية كاملة لأهلي سجناء المسرحية".

وطالب خوري في منشور له على فيسبوك وزير الخارجية أيمن الصفدي الإنتصار لكرامة الوطن وكرامة المواطن الأردني.

وقال خوري: " معالي وزير الخارجية بحكومة دولة عمر الرزاز.. أنتصر لكرامتك الوطنية وكرامة الوطن وكرامة المواطن، ‏المواطنة الأردنية هبة اللبدي لم تفعل ما فعله مجرم سفارة الاحتلال في عمان الذي قتل مواطنين أبرياء وغادر بكل أمان ليحتسي الجعة مع عشيقته برعاية رئيس وزراء الإحتلال".

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