الرئيسية | تحت القبة الهواملة: انبعاجات على الصحراوي بعد تأهيله

وطنا اليوم-عمان:قال النائب غازي الهواملة، إن انبعاجات ظهرت في عدد من المواقع على الطريق الصحراوي، بعد تأهيلها.

وقال الهواملة في زيارة نيابية إلى مشروع تأهيل الطريق الصحراوي، إن الشارع الجديد "خرب"، وظهرت به انبعاجات رغم أنه مُنفذ منذ وقت قريب جدا، ولم يتعرض لموسم الشتاء بعد.

وطالب النائب بتدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تم تسليم هذه المواقع وظهرت بها هذه الانبعاجات.

وأضاف، أن مقاطع الجسور التي تلتقي مع الطريق الصحراوي، تعاني من خلل بلحامها، ما تسبب باهتزازات مفاجئة للسيارات.

كما تحفظ الهواملة، على تشييد "كاندرين" على جانب الطريق، مشيرا إلى أنه يشكل نقطة اصطدام على الطريق.

وتطرق الهواملة إلى عدم التزام الشاحات بالمسرب الأيمن من الطريق، وانتقد ميل الطريق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر