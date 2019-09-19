الهواملة: انبعاجات على الصحراوي بعد تأهيله

وطنا اليوم-عمان:قال النائب غازي الهواملة، إن انبعاجات ظهرت في عدد من المواقع على الطريق الصحراوي، بعد تأهيلها.
وقال الهواملة في زيارة نيابية إلى مشروع تأهيل الطريق الصحراوي، إن الشارع الجديد "خرب"، وظهرت به انبعاجات رغم أنه مُنفذ منذ وقت قريب جدا، ولم يتعرض لموسم الشتاء بعد.
وطالب النائب بتدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تم تسليم هذه المواقع وظهرت بها هذه الانبعاجات.
وأضاف، أن مقاطع الجسور التي تلتقي مع الطريق الصحراوي، تعاني من خلل بلحامها، ما تسبب باهتزازات مفاجئة للسيارات.
كما تحفظ الهواملة، على تشييد "كاندرين" على جانب الطريق، مشيرا إلى أنه يشكل نقطة اصطدام على الطريق.
وتطرق الهواملة إلى عدم التزام الشاحات بالمسرب الأيمن من الطريق، وانتقد ميل الطريق.