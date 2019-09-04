الرئيسية | تحت القبة مشاجرة بين نائب ومهندس على الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:وقع تلاسن ظهر الثلاثاء، بين النائب محمود الفراهيد ومهندس استشاري من الشركات المشرفة على مشروع الطريق الصحراوي، خلال الجولة التي نظمتها وزارة الاشغال اليوم، لتفقد الطريق الصحراوي.

النائب والمهندس خلال تواجدهما في حافلة موحدة تلاسنا ، وتهجم احدهما على الاخر، فيما حال الموجودون معهما دون وقوع ما لا يحمد عقباه.

وشهدت الجولة التفقدية التي نظمتها و زارة الأشغال العامة والإسكان للإطلاع على سير العمل على الطريق الصحراوي، مناوشة و مطالبات من النائب غازي الهواملة بتوضيحات حول هذا المشروع الذي يخطف الموتى جزافاً ودون سابق إنذار، وعلا صوت النائب الهواملة عند سؤاله عن التحويلات التي أسماها "مخنوقة" كما حصل من حوادث على التحويلات بالقرب من القطارنة .

النائب الهواملة قال مخاطباً وزير الأشغال "غاضبا": كل من مات على الصحراوي "خطيته في رقبتكم".

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