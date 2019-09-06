الرئيسية | تحت القبة النائب البكار: لا يجوز استخدام الطلبة كوقود للمعركة

وطنا اليوم-عمان:قال النائب خالد البكار، رئيس اللجنة النيابية المالية إنه لا يجوز استخدام الطلبة كوقود لما وصفه بالمعركة بين نقابة المعلمين والحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي، الثلاثاء في مجلس النواب لمناقشة ايرادات الخزينة.

وشدد البكار على ضرورة ان يكون هناك حوار بناء بين الحكومة والمعلمين ، مستنكرا الخطاب الذي صدر عن بعض اعضاء نقابة المعلمين تجاه الحكومة .

وأكد البكار أن للمعلم والموظفين العاملين في القطاع العامن حقوق إلا أن الوضع لا يحتمل التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الدولة ، وان على لحكومة في الوقت ذاته ايجاد حل لهذه المشكلة.

وأشار إلى ان قضية رواتب الموظفين في القطاع العام ليست مرتبطة بمطالب المعلمين فقط وانما يجب إعادة دراسة دخل كل شخص يعمل في القطاع الحكومي.

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