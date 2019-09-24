الحباشنة ردا على محامي محافظ الكرك: من يعتذر لمن؟

وطنا اليوم-عمان:رد النائب صداح الحباشنة على بيان المحامي ثامر عبد الله الفايز وكيل محافظ الكرك الدكتور جمال ملوح الفايز، الذي طالبه بالاعتذار بقوله "من يعتذر لمن؟".

وقال الحباشنة إنه قام بتسجيل دعوى قضائية لدى مدعي عام الكرك بحق (٧) اشخاص من اقارب محافظ الكرك على خلفية شتائم وتهديدات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحاته وانتقاده للمحافظ بصفته الوظيفية وليس الشخصية خلال احتجاجات الاهل في الكرك على خلفية قرار نقل مجمع الحافلات الذي يضر بمئات من العائلات الكادحة وتلويحه لاصحاب القرار بضرورة الرجوع عن هذا القرار الذي سيزيد من الاعباء الاقتصادية على قطاع النقل وسيضر مصالح شريحة كبيرة من المواطنين في الكرك.

واضاف الحباشنة أن الكلمة الفيصل لقضائنا الأردني المشهود بنزاهته، مؤكدا أن أخلاق الاردنيين لم تكن يوما بشتم الاعراض والامهات وهذه سلوكيات دخيلة على مجتمعنا الأردني الاصيل المتحاب.

وكان قال وكيل محافظ الكرك إن موكله كان ينوي التنازل عن القضية المقامة بحق النائب صداح الحباشنة إلا أن رفض النائب الاعتذار منعه من ذلك.