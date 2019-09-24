نائب يقترح حلولاً لحكومة الرزاز لـ حل المعضلة الاقتصادية

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اي معالجة تستهدف زيادة الإيرادات العامة يجب ان تستند الى زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار نافيا ان يكون هناك اي مساحة لإجراءات ضريبية او جبائية جديدة .

وبين ابو صعيليك في بيان صحفي له ان تراجع الإيرادات العامة سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الاجمالي نسبة النمو المقدرة في الموازنة.

وشدد ابو صعيليك على ضرورة قيام الحكومة بإنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه الى برنامج جديد للإصلاح المالي قائلا ان انهاء البرنامج الحالي قبل انجاز المراجعة الثالثة يعني فشل هذا البرنامج، داعيا" الى تقييم الاجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج الحالي ودراسة اثرها قبل الانتقال الى اية برامج جديدة.

و جدد التأكيد على ان حل المعضلة الاقتصادية يكمن في تحفيز الاستثمار القائم و من ثم تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر مشددا" على ان كلفة الطاقة ما تزال العقبة الكؤود التي تعيق الاستثمار بالإضافة الى البيروقراطية التي تستهلك جهد و وقت المستثمر .

وفيما يتعلق بموازنة عام ٢٠٢٠ قال ابو صعيليك يفترض ان تعالج اربعة امور وهي أولها ازالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية ( اللامركزية ) والثاني ايصال الدعم لمستحقيه و ازالة التشوه من هذا البند ، و الثالث يكمن في تعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات و الامر الرابع والاخير هو ترشيد الانفاق العام و توجيه الاعفاءات لتحقيق اهداف تنموية كالتشغيل و تنمية المحافظات و محاربة جيوب الفقر.

واختتم ابو صعيليك حديثه بضرورة تلازم الاصلاحات الاقتصادية مع جملة من الاصلاحات السياسية والتي تشكل الإطار العام الكفيل بنجاح الاصلاح الاقتصادي.