الرئيسية | تحت القبة تأجيل سماع شهادة النائب خوري في الشكوى المقدمة ضده

وطنا اليوم-عمان:قال النائب طارق خوري، إنه تم إبلاغه من قبل مكتب المدعي العام في محكمة بداية الزرقاء بتأجيل السماع لشهادته في الشكوى التحقيقيه لحين الانتهاء من استكمال التحقيق والاستماع لافادات المشتكين.

واشارة الى ما تم تداوله من معلومات واخبار مغلوطة حول الشكوى المقدمة بحق النائب طارق خوري ، صرح مصدر مطلع ان الشكوى قدمها اثنان من المواطنين من ابناء مدينة الزرقاء ، على خلفية قيام النائب خوري في احدى اللقاءات العامة بحض المواطنين على القيام باعمال ارهابية ودعوتهم لتفجير انفسهم بخط الغاز التابع لشركة نوبل انيرجي الامريكية .

واكد المصدر ان الشكوى منظورة امام مدعي عام الزرقاء الذي استدعى خوري للمثول امامه ، كاجراء قضائي طبيعي للاستماع لاقواله عما هو منسوب اليه وليس كما يروج البعض بان موضوع الشكوى تعكير صفو العلاقات مع دولة مجاروة وتبقى اجراءات هذه الشكوى ضمن صلاحيات القضاء وهو صاحب الكلمة الفصل فيها .

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