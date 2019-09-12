طارق خوري : أزمة المُعلمين قد تُسقط الحكومة

وطنا اليوم-عمان:اعتبر النائب طارق خوري أن يوم الأحد القادم هو الحاسم في ازمة المعلمين والحكومة وخاصة انه يكون قد مضى أسبوعا كاملا على اضراب المعلمين .

وقال خوري خلال استضافته مع الزميلة نور الدويري عبر قناة شبابكم التفاعلية إن تماسك المعلمين في هذا اليوم ربما يسقط الحكومة التي تكون قد اثبتت عجزها عن التعامل مع هذا الملف.

واكد خوري ان مطالب المعلمين محقة وهو بحاجة لدخل يؤمن له حياة كريمة حرة وأن الرواتب الحالية ضئيلة جداً لم تعد تفي بمتطلبات الحياة التي تزداد اعبائها يوماً بعد يوم.