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طارق خوري : أزمة المُعلمين قد تُسقط الحكومة
وطنا اليوم-عمان:اعتبر النائب طارق خوري أن يوم الأحد القادم هو الحاسم في ازمة المعلمين والحكومة وخاصة انه يكون قد مضى أسبوعا كاملا على اضراب المعلمين .
وقال خوري خلال استضافته مع الزميلة نور الدويري عبر قناة شبابكم التفاعلية إن تماسك المعلمين في هذا اليوم ربما يسقط الحكومة التي تكون قد اثبتت عجزها عن التعامل مع هذا الملف.
واكد خوري ان مطالب المعلمين محقة وهو بحاجة لدخل يؤمن له حياة كريمة حرة وأن الرواتب الحالية ضئيلة جداً لم تعد تفي بمتطلبات الحياة التي تزداد اعبائها يوماً بعد يوم.
وأشار خوري إلى انه يؤيد فكرة التقييم والكفاءة ولكن هذا يكون بعد منح المعلمين الحد الأدنى الذي يضمن لهم حياة كريمة مشيراً بذات الوقت إلى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم يكن موفقاً بظهوره عبر شاشة التلفزيون الأردني وتعنته امام مطالب المعلمين دون ان يطرح حلولاً حقيقية.
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