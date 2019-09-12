نواب يدعون لزيادة استثمارات قطر بالأردن

وطنا اليوم-عمان:دعا نواب لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – القطرية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن التي تعود بالنفع على البلدين.

وزارت اللجنة اليوم الخميس مقر السفارة القطرية بعمان، لتقديم التهنئة الى السفير القطري الذي تسلم مهامه حديثا لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية في كل المجالات سيما البرلمانية منها.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله العكايلة ان العلاقات الأخوية التي تجمع عمان بالدوحة راسخة ومتجذرة، داعيا إلى التوجه نحو مستويات جديدة بالعلاقات ما يعود إيجابا على كلا البلدين الشقيقين.

وأضاف العكايلة ان العلاقات الأردنية القطرية تاريخية وتتسم بالأخوة والتنسيق المشترك حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النواب : مصلح الطراونة واحمد اللوزي وسعود أبو محفوظ وعقلة الزبون وديمه طهبوب، حرصهم على تمتين العلاقات بين البلدين خصوصا التجارية والاستثمارية ، لافتين إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة بهذا الشأن.

ودعوا إلى زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدين بذات الوقت بالتطور الذي تشهده الشقيقة قطر باعتبارها أنموذجاً يحتذى به في المنطقة.

وقدموا التهاني الى السفير سعود على تسلمه مهامه، لافتين إلى ان جسور الأخوة التي تجمع الشقيقتين ستبقى راسخة رغم كل المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

وقالت مقررة اللجنة النائب منتهى البعول ان زيارة اللجنة للسفارة تأتي انطلاقا من دورها البرلماني تجاه الشقيقة قطر، مبينة ان عودة العلاقات الأخوية تعتبر خطوة نحو الأمام ما يتطلب البناء عليها.

وأوضحت أن من شأن الزيارات المتبادلة تقريب وجهات النظر والمواقف حيال العديد من القضايا المشتركة. من جانبه، أكد السفير سعود أن قطر معنية بتعزيز العلاقات مع الشقيقة الأردن في مختلف الصعد والمجالات، لافتا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لجنة الأخوة البرلمانية تجاه النهوض بواقع العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.