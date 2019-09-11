عطية: تصريحات النتن ياهو وعصابته الشريرة إهانة لكل عربي

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب خليل عطية، التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق في الضفة الغربية وغور الاردن والمستوطنات.

وقال عطية في تصريحات له :" ان تصريحات النتن يا هو المستجلب الى ارضنا المباركة فلسطين من العالم السفلي في اروبا بأنه في حالة فوز عصابته الشريرة بالانتخابات سيقوم بضم أراضي الغور الى كيانه اللقيط الشرير هو بمثابة إهانة لكل عربي ومسلم وتحدي وعدوان سافر عليهم واستخفاف بهم".

وأضاف عطية : " تصريحات نتنياهو بمثابة اعلان حرب وضرب الحائط بجميع ما يسمى بإتفاقيات السلام والقرارات الدولية التي تنص على ان ارض الغور ارض فلسطينية محتلة لذلك اذا ما اقدم هذا الأرعن الشرير المستهتر بتنفيذ هذه الخطوة العدوانية".

وطالب الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال من عمان فورا ودون تردد واستدعاء سفيرنا في فلسطين.