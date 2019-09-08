|
خوري: الإفراج عن 5 أردنيين بمكرمة من الرئيس السوري
وطنا اليوم-عمان: أعلن النائب طارق خوري ان السلطات السورية قامت بالافراج عن خمسة اردنيين معتلقين في سوريا .
وقال خوري " تم الآن بمكرمة من سيادة الرئيس السوري بشار الأسد الإفراج عن خمسة مواطنين أردنيين هم :
باسمي وباسم الأردنيين نتقدم بجزيل الامتنان والشكر لسيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي خصني بالدعوة إلى دمشق للاشراف على استلامهم وإعادتهم إلى الأردن الحبيب وإلى أهلهم سالمين، وإلى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة والدولة الأردنية على التعاون والتنسيق لما فيه خير الأردن وسوريا".
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|