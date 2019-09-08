الرئيسية | تحت القبة خوري: الإفراج عن 5 أردنيين بمكرمة من الرئيس السوري

وطنا اليوم-عمان: أعلن النائب طارق خوري ان السلطات السورية قامت بالافراج عن خمسة اردنيين معتلقين في سوريا . وقال خوري " تم الآن بمكرمة من سيادة الرئيس السوري بشار الأسد الإفراج عن خمسة مواطنين أردنيين هم :

فراس سميح نايف صلاح

عبدالله رياض محمود المغربي

عمير مراد زاعور الشرفات

محمد فوزي يوسف جمعة

نجيب عبد المجيد عيسى سويطي باسمي وباسم الأردنيين نتقدم بجزيل الامتنان والشكر لسيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي خصني بالدعوة إلى دمشق للاشراف على استلامهم وإعادتهم إلى الأردن الحبيب وإلى أهلهم سالمين، وإلى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة والدولة الأردنية على التعاون والتنسيق لما فيه خير الأردن وسوريا".

ابنكم طارق خوري

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