 وطنا نيوز -الحباشنة يضرب ويصف الحكومة بـ ابو غريب
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الحباشنة يضرب ويصف الحكومة بـ ابو غريب
التاريخ : 08-09-2019 12:25:47 المشاهدات: 1114

وطنا اليوم-عمان:شارك النائب صداح الحباشنة اليوم الاحد باضراب المعلمين المفتوح والذي بدأ اليوم الاحد ويستمر حتى تحقيق مطلب علاوة الـ 50%.
وقال الحباشنة في منشور له عبر فيسبوك "لقد تشرفت اليوم بمشاركة المعلمين المعتصمين في إحدى مدارس الوطن المطالبين بالحق الأدنى من حقوقهم ليعيشوا حياة كريمة والذي رفضته حكومة الرزاز (حكومة القمع والأرهاب)".
واضاف، "فبدل ان تقوم هذه الحكومة بالاستجابة لمطالبهم قامت بقمعهم وتعرية وتشليح عدد منهم في المراكز الأمنية، فلتسقط حكومة الرزاز (حكومة القمع والإرهاب حكومة ابو غريب)".


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