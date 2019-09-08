الحباشنة يضرب ويصف الحكومة بـ ابو غريب

وطنا اليوم-عمان:شارك النائب صداح الحباشنة اليوم الاحد باضراب المعلمين المفتوح والذي بدأ اليوم الاحد ويستمر حتى تحقيق مطلب علاوة الـ 50%.

وقال الحباشنة في منشور له عبر فيسبوك "لقد تشرفت اليوم بمشاركة المعلمين المعتصمين في إحدى مدارس الوطن المطالبين بالحق الأدنى من حقوقهم ليعيشوا حياة كريمة والذي رفضته حكومة الرزاز (حكومة القمع والأرهاب)".