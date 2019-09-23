رمضان: العقل الذي أدار المشهد لا يؤمن بالدستور

وطنا اليوم-عمان:قال النائب خالد رمضان أن نقابة المعلمين هي صاحب الشأن بالتحدث بقضايا المعلمين كونها منتخبة من قبلهم.

وأضاف رمضان:ان ماحدث امس لم يكن صدفة وأن العقل الذي أدار المشهد يعلم تماماً الفقر والجوع الذي يحيط بالمعلمين وان الظرف الإقتصادي يضغط عليهم ويعملون عمل اضافي من اجل الحصول على عيش كريم.

وأضاف رمضان ان هذ العقل يعلم تماماً بان الناس آتية إلى الرابع وأغلقه متعمداً وهو من رفض مجيئ الناس إلى الرابع بذريعة اغلاق الدوار فتسبب بإغلاق عمان كاملة.

وحسب رمضان فإن العقل الذي أدار المشهد يقف خلف الحكومة ويعلم نفسه تماماً.

وحسب رمضان فإن هذا العقل لا يؤمن بالدستور ولا بحق الناس في التعبير مطالباً الحكومة بالإذعان للناس ولكن العقل الذي يدير المشهد قدم الأردن كأنه ينتهك كل حقوق الإنسان وتعامل بالضرب والإهانة للمعلم.

وأشار إلى ان هذا العقل يتعمد تدمير وتفكيك أي هيبة باقية لمجلس النواب ويريد ان يرسل رسالة لكل الشعب بأنه إذا كان التعامل مع نقابة المعلمين بهذا الشكل فليحذر البقية.

وكشف رمضان انه تواصل مع عدد من الوزراء واخبروه بأنهم سيتفاوضون مع المعلمين بعد الإعتصام مستهجناً دعوة رئيس الوزراء اليوم للحوار وهو يعلم بوقت الإعتصام وحجمه ولم يدع من قبل ذلك لأي حوار.