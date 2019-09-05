ابو محفوظ يكتب: كسب المعلمون بغباء الحكومة

وطنا اليوم-عمان: كتب - سعود ابو محفوظ

عشر منجزات عظيمة للحكومة المهزوزة في يوم واحد

1. وحدت جمهرة السادة المعلمين خلف مجلس النقابة.

2. حولت تحركهم المطلبي، إلى قضية رأي عام أولى.

3. أعادت الحياة، والريادة للدوار الرابع.

4. عاقبت بقسوة، خمسة ملايين من سكان العاصمة الجليلة، وشلت حياتهم.

5. قدمت مادة دسمة، لنشطاء التواصل الاجتماعي.

6. حولت البلد الى (night show) على الفضائيات.

7. شرعنت لمجلس النقابة، ان يتجه إلى التصعيد، الذي لا تقوى عليه الحكومة.

8. اربكت العملية التربوية في بدايتها.

9. ساعدت في كشف عمق مظلومية المعلمين المسكوت عنها.

10. سقطت هيبة التدابير الحكومية الغليظة، وذات الكلف العالية على كل صعيد.

11. استفزت معلمي المحافظات ممن حجزت مركباتهم، وتركتهم يمشون على الأقدام. لطالما نادينا بحكومة ارادة شعبية حقيقية، يلتف من حولها المجموع الوطني لمواجهة التحديات، والنهوض بالبلد، فالمعلمون هم اكسير الحياة، وأكسجين الوجود، وشرارة الروح، ودفقة الدم في شرايين الوطن،هم جيش المعرفة، وسلم الثقافة، وأيقونة التقدم إلى معارج العلى، وهم حكومة كل قرية، وكل بلدة، بل وكل حارة في المدن، لان التعليم هو أجل ما تقدمة الحكومة، فكيف تقسوعلى اربابه.

اليوم كسب المعلمون بغباء الحكومة، وخسرت الحكومة بذكاء المعلمين.